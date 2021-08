Scozia, iniziativa sociale del Motherwell: "Biglietti gratis ai disoccupati e a chi soffre per la crisi"

Bell’iniziativa del Motherwell, che, dimostrando una grande sensibilità verso i propri tifosi che versano in difficoltà economiche offre “abbonamenti gratuiti per i disoccupati e chi ha un reddito basso”.

L’azione coinvolge sia la società, sia i tifosi, che hanno organizzato una raccolta fondi,

“I nostri tifosi hanno raccolto oltre 60 mila sterline (circa 71 mila euro, ndr) per l’iniziativa, denominata ‘Well In’, per aiutarci a dare biglietti. – precisa il Motherwell – Noi come club abbiamo messo la stessa cifra, per far sì che si possa dare il maggior numero possibile di biglietti alle persone”.