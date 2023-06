Scozzoli: “Lascio un movimento solido. Fiero di averne fatto parte”

Standing ovation per l’addio al Trofeo Settecolli di Roma dell’azzurro. Quarto posto nei suoi ultimi 50 rana

25-06-2023 09:36

Un bagno di folla per concludere la carriera da nuotatore e iniziare quella da tecnico. Fabio Scozzoli ha scelto il Trofeo Settecolli di Roma per salutare il mondo del nuoto, dove ha ottenuto il quarto posto nei suoi 50 rana.

Finiscono così 10 anni in vasca ad alto livello, durante i quali ha vinto due medaglie d’argento ai Mondiali di Shanghai nel 2011 (50 e 100 rana), tre ori nei Campionati europei in vasca lunga e otto in vasca corta, quattro ori nei Giochi del Mediterraneo. Anni nei quali è stato anche capitano della squadra azzurra.

“Ho cercato di dare il meglio, la gente mi guardava con occhi diversi e questo mi tocca. Sono soddisfatto. Non ho mai amato stare al centro dell’attenzione, ma oggi fa piacere – ha dichiarato Scozzoli –. Lascio la rana più sana degli ultimi 100 anni, un movimento solido. Sono fiero di questo e di averne fatto parte”.