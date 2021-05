Scudetto Inter: Lukaku manda un messaggio d'amore ai tifosi

Grazie al pareggio dell’Atalanta col Sassuolo, l’Inter è diventata campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Tanti giocatori nerazzurri avranno visto il match della Dea, sperando nel risultato giusto per festeggiare. Alla fine è arrivato e su Instagram si sono scatenati per la festa.

Tra i protagonisti dello scudetto c’è sicuramente Romelu Lukaku. Su Instagram, l’attaccante belga ha mandato un messaggio ai tifosi: “Campioni d’Italia. Grazie ai compagni. All’allenatore e allo staff. Alla dirigenza. Ma soprattutto ai tifosi. Ci avete dato la forza per continuare a spingere. Il vostro supporto è tutto per noi. Il sogno è diventato realtà”.

OMNISPORT | 02-05-2021 18:56