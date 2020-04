Scudetto Napoli, il ricordo di Maradona

Diego Armando Maradona celebra il trentennale dello scudetto vinto nel 1990 dal suo Napoli.

"Quando dissi, qualche mese fa, che nessuno potrà mai raggiungere ciò che ho realizzato col Napoli, mi riferivo a questo, col San Paolo stracolmo di gente felice. L'ho detto, e lo ribadisco. Il tempo non cancella la storia del mio Napoli", è stato il post che l'ex numero 10 azzurro ha pubblicato sui suoi profili social.

Per ricordare lo storico campionato vinto con la guida di Albertino Bigon in panchina, il Pibe de Oro ha scelto una foto in cui si vede il popolo del San Paolo festeggiare il tricolore.

SPORTAL.IT | 29-04-2020 22:26