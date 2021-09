Seconda vittoria per l'Empoli che passa a Cagliari

Seconda vittoria stagionale per l’Empoli che con pieno merito batte in trasferta il Cagliari per 2-0. Oltre ai due gol, che adesso descriveremo, per i toscani anche due legni colpitim, una traversa di Henderson e un palo di Bajrami, per i sardi solo un palo del possibile 1-1 di Keita Baldé. Ospiti in vantaggio al 29’: Haas serve Di Francesco liberissimo in area avversaria, destro deviato da Ceppitelli che batte Cragno. Raddoppio al 68’ con Stulac che si inventa un eurogol con un missile dal limite dell’area che finisce nel sette.

OMNISPORT | 22-09-2021 23:00