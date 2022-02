Sei Nazioni Under 20, prima vittoria storica per l'Italia

11-02-2022 22:42

L’Italia del rugby Under 20 fa la storia. A Treviso, davanti a uno stadio pieno, gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra 6-0 nel Sei Nazioni. Primo trionfo di sempre per i giovani italiani nella competizione. Segnali di crescita da parte dell’Italia Under 20, che già contro la Francia aveva dimostrato qualità nonostante la sconfitta.

Per i ragazzi di Brunello una vittoria meritatissima grazie a una difesa straordinaria. Due piazzati di Teneggi hanno deciso la sfida, poi 80′ di resistenza e di tanto cuore, che hanno permesso agli azzurrini di battere gli inglesi. Ospiti ovviamente poco brillanti in attacco, ma tanto merito è stato anche dei padroni di casa. Il pilone Riccardo Genovese è stato premiato come migliore in campo.

Il Comunale di Treviso, una volta che Tomaselli ha calciato il pallone fuori a tempo scaduto, è esploso di gioia per una prima vittoria indimenticabile per l’Italia Under 20. Giocatori e tifosi azzurri in festa insieme, non mancano anche le lacrime sugli spalti. Un segnale per tutti i tifosi del rugby, i ragazzi di Brunello vogliono dimostrare di poter garantire un grande futuro al movimento.

