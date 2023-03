Semplici senza mezze misure: "L'Inter è la più forte in Serie A"

Il tecnico dello Spezia: "Dobbiamo occupare bene il campo e non pensare solo a difenderci, serve più incoscienza".

08-03-2023 19:12

I due pareggi contro Udinese e Verona permettono allo Spezia di poter gestire tre lunghezze di vantaggio sugli scaligeri, l’impegno, ancora tra le mura amiche, contro l’Inter è il più difficile possibile per Leonardo Semplici: “A mio parere l’Inter ha la rosa più forte del campionato. Quando affronti una squadra così cerchi di occupare il campo in modo che loro non si esprimano in maniera ottimale. Hanno avuto qualche problema di continuità in stagione, sta a noi metterli in difficoltà con le nostre qualità. Se facciamo una partita esclusivamente difensiva sarà difficile portare a casa un risultato utile”.

La ricetta per gli Aquilotti è questa: “Per fare punti contro l’Inter è ovvio serva una grande gara, rispetto a domenica dobbiamo aggiungere un pizzico di intraprendenza; non è vero che contro le grandi squadre una piccola non abbia da perdere nulla. Abbiamo trovato l’equilibrio per schierare due punte, dobbiamo riempire l’area in un altro modo e portare dentro l’area un numero maggiore di calciatori; vorrei far giocare ragazzi meno esperti, ma più incoscienti. Lo Spezia ha buone individualità, possiamo salvarci. La squalifica di Reca? Giocassimo a quattro, potrei affidarmi a Nikolau: ma non contano i moduli, conta la filosofia di gioco. Sarà importante avere a disposizione Ampadu ed Ekdal, domenica sono usciti acciaccati”.