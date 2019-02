Semplici studia i trucchi per fermare l'Atalanta

La Spal si prepara a fare visita a una temibile Atalanta in quel di Bergamo. I nerazzurri stanno in maniera sempre meno silenziosa puntando addirittura alla Champions League e sono stati la prima squadra italiana in grado di sconfiggere la Juventus di Cristiano Ronaldo (anche se non in campionato, ma in Coppa Italia). Ma gli uomini di Leonardo Semplici non hanno alcuna intenzione di scendere sul campo dell'Atleti Azzurri d'Italia sentendosi sconfitti in partenza.

Il tecnico spallino sta infatti preparando le contromosse per la macchina da gol e risultati di Gian Piero Gasperini. Jasmin Kurtic, Alberto Paloschi, Andrea Petagna: tutti protagonisti della prima, poderosa cavalcata dell'EuroAtalanta di Gasperini, potrebbero essere tutti in campo dal primo minuto nel loro vecchio stadio.

Proprio Petagna, ex centravanti simbolo della Dea, è l'uomo su cui Semplici più punta: all'andata di Ferrara abbatté la sua vecchia squadra con una decisiva doppietta, ora il suo allenatore punta su di lui per mandare fuori giri l'Atalanta anche a casa sua. Petagna la conosce, Kurtic e Paloschi pure. E a Bergamo la Spal se la giocherà.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 09:55