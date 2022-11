Serbia, allarme Vlahovic. Stojkovic: “Non è ancora pronto”

28-11-2022 23:03

Camerun – Serbia è stata una delle partite più avvincenti di questa prima parte dei Mondiali, finita 3-3 terrà in bilico il discorso qualificazione fino all’ultima giornata del girone.

Post gara il ct Stojkovic si è mostrato preoccupato in conferenza stampa: “Siamo frustrati perché eravamo in vantaggio di due reti e ci siamo fatti recuperare, abbiamo creato diverse occasioni, ci siamo alzati molto, abbiamo retto per una buona parte ma poi cercato di applicare la trappola del fuorigioco, troppo pericolosa a questi livelli e ci è costata cara”.

“Continuiamo ad essere molto sfortunati sugli infortuni – prosegue il tecnico – i due difensori centrali Pavlovic e Velikovic hanno chiesto il cambio e siamo stati costretti a delle sostituzioni forzate. Vlahovic? Non sta benissimo, non è al meglio e non è ancora pronto per giocare a questi livelli, oggi non è entrato perchè mi serviva gente fresca”.