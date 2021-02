Serena Williams in lacrime: "Addio? Non lo dirò"

Serena Williams molto abbattuta dopo l’eliminazione in semifinale degli Australian Open ad opera di Naomi Osaka. La tennista americana, 39 anni e oltre due decenni di dominio nel tennis mondiale, in conferenza stampa è scoppiata in lacrime: “Se è un addio? Se dovessi dire addio non lo direi a nessuno”, ha detto la campionessa a stelle e strisce prima di lasciare improvvisamente la sala interviste.

Serena cerca da tempo il suo 24esimo Slam prima di chiudere la sua carriera, che le permetterebbe di raggiungere Margaret Smith Court al primo posto di tutti i tempi. L’ultima vittoria in uno Slam risale però al 2017, e il tempo sta ormai finendo.

OMNISPORT | 18-02-2021 09:57