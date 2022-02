Sergio Ramos potrebbe ritirarsi

04-02-2022 12:05

Sergio Ramos si è trasferito dal Real Madrid al Psg, ma non è riuscito a lasciare i problemi fisici in Spagna. Con i parigini ha giocato solo 5 partite, di cui appena 2 per 90′. L’ex medico della Nazionaole francese, Jean-Marcel Ferret, interviene sull’argomento: “Questa è la sindrome del vecchio polpaccio. Ramos ha preso molti colpi in carriera e questo gli ha indebolito i polpacci, ora fragili”. La riabilitazione per rinforzare una gamba potrebbe aver indebolito l’altra e questo potrebbe portarlo addirittura al ritiro dal calcio giocato.

OMNISPORT