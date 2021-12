Sergio Ramos salta un'altra gara: fermato da un affaticamento muscolare

03-12-2021 23:54

Tutto si può dire, tranne che quella di Sergio Ramos al PSG sia sin qui stata un’avventura scandita dalle soddisfazioni. Il campione spagnolo, che la scorsa estate si è unito al club parigino dopo sedici anni trascorsi al Real Madrid, in questa prima parte di stagione è riuscito a mettere insieme appena 90’ di calcio giocato.

Bloccato per mesi a causa di un infortunio ad un polpaccio, Sergio Ramos ha fatto il suo esordio con la sua nuova squadra lo scorso 28 ottobre in un match di Ligue 1 vinto sul campo del Saint-Etienne .

Una vera e propria liberazione per lui che ha giocato tutta la partita dello stade Geoffroy-Guichard proponendo anche una buona prestazione, ma subito dopo il rientro è arrivato nuovamente il momento di fermarsi.

Sergio Ramos non è stato convocato per l’ultima partita contro il Nizza e non scenderà in campo nemmeno nemmeno contro il Lens e questo perché è stato nuovamente costretto a fermarsi per infortunio.

A confermarlo è stato il PSG attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Per Sergio Ramos il carico di lavoro è stato adeguato all’affaticamento muscolare dopo il ritorno alle competizioni, riprenderà gli allenamenti con la squadra domenica”.

Un problema muscolare quindi in qualche modo preventivabile e figlio della lunga inattività. Le prossime settimane diranno se e quando potrà finalmente a giocare a pieno regime.

OMNISPORT