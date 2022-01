Serie A: 11 giocatori squalificati per un turno

25-01-2022 12:34

Il Giudice Sportivo nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. 11 squalificati complessivi a cui si aggiunge l’allenatore del Torino Ivan Juric.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMBIASO Andrea (Genoa) : doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

EKDAL Albin (Sampdoria) : doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ODRIOZOLA Alvaro (Fiorentina) : per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una reta.

VESELI Frederic (Salernitana) : doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. e per comportamento non regolamentare in campo.

DEULOFEU Geragd (Udinese) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

JOAO PEDRO (Cagliari) : ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

HICKEY Aaron (Bologna) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

LOCATELLI Manuel (Juventus) : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

ROGERIO (Sassuolo) : ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

BREMER (Torino) : ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

SIMEONE Giovanni (Verona) : ​per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €5.000

JURIC Ivan (Torino) : per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, affrontato con fare aggressivo il direttore di gara contestando con veemenza una sua decisone.

