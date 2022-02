Serie A 2021-2022, Atalanta-Cagliari: le probabili formazioni

06-02-2022 10:05

Si apre a Bergamo il programma domenicale della 24ª giornata di Serie A con il lunch match delle 12.30 tra Atalanta e Cagliari.

Al “Gewiss Stadium” si incrociano esigenze opposte, la rincorsa della Dea ad un posto in Champions e magari anche alla possibilità di riaprire la lotta per lo scudetto dopo la sconfitta dell’Inter nel derby e quella alla salvezza dei sardi, terzultimi.

Gasperini ha quasi tutti a disposizione eccetto Ilicic e Miranchuk, in attacco ballottaggio tra Zapata e Muriel. Nel Cagliari fuori per squalifica capitan Joao Pedro, sostituito da Pereiro, e possibile esordio dell’ultimo acquisto Daniele Baselli, un ex.

Atalanta-Cagliari, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All.: G. Gasperini.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Pavoletti. All.: W. Mazzarri.

