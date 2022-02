Serie A 2021/2022, Cagliari-Napoli: i convocati di Spalletti

20-02-2022 19:03

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari in programma domani. Il Napoli è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 6N), mantenendo 12 volte la porta inviolata – l’unico successo sardo è arrivato nel settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei grazie al gol di Lucas Castro).

Ecco le scelte di Spalletti:

PORTIERI – Marfella, Meret, Ospina.

DIFENSORI – Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

CENTROCAMPISTI – Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

ATTACCANTI – Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.

OMNISPORT