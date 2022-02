Serie A 2021-2022: Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali

26-02-2022 17:28

Il tecnico dell’Empoli Andreazzoli si affida in attacco a Pinamonti e Di Francesco, sostenuti da Bajrami. Allegri opta per un 4-4-2: Kean e Vlahovic coppia offensiva, Cuadrado e Rabiot sulle fasce, in messo Zakaria con Arthur.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Cacace; Bandinelli, Asllani, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All. Allegri

