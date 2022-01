Serie A 2021-2022, Empoli-Sassuolo: le probabili formazioni

08-01-2022 10:17

Empoli e Sassuolo sono due delle prime squadre a fare i conti con il nuovo calendario “asimmetrico” tra girone d’andata e girone di ritorno.

Affrontatesi al “Mapei Stadium” appena due mesi fa, a fine ottobre, con successo per 2-1 dei toscani, le formazioni di Aurelio Andreazzoli e del grande ex Alessio Dionisi, che torna al “Castellani” da avversario dopo la cavalcata in Serie B della scorsa stagione coronata dalla promozione in A, tornano a sfidarsi per una partita che promette spettacolo, come nella mentalità di entrambi i tecnici e che ha subito un cambio di orario, dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 9 gennaio.

La classifica del resto non offre particolari spunti di preoccupazione: il vantaggio sulla zona retrocessione è ampio per entrambe le squadre, a secco di successi da tre partite nelle quali azzurri e neroverdi hanno raccolto solo un punto.

Empoli in emergenza, senza Bandinelli e Luperto, squalificati, e Parisi infortunato. In difesa si rivede Tonelli.

Lunga la lista degli assenti in casa Sassuolo: Dionsi, ancora senza Scamacca, va verso la conferma della formazione vista contro il Genoa con Kyriakopoulos trequartista di sinistra.

Empoli-Sassuolo, le probabili formazioni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All.: A. Andreazzoli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. All.: A. Dionisi.

