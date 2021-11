Serie A 2021/2022, Fiorentina-Sampdoria: i convocati di Italiano

29-11-2021 17:56

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita del Franchi contro la Sampdoria valida per il turno infrasettimanale di Serie A. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (2-1 nel settembre 2019): tre pareggi e due successi blucerchiati, in un parziale in cui entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol.

Ecco le scelte di Italiano:

Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Frison, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Duncan, Maleh, Torreira

Attaccanti: Callejon, Distefano, Gonzalez, Kokorin, Saponara, Sottil, Vlahovic.

OMNISPORT