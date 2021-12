Serie A 2021-2022, Genoa-Atalanta: le probabili formazioni

21-12-2021 09:03

Ultimo turno di campionato per questo 2021. Genoa e Atalanta scenderanno in campo per l’anticipo della 19^ di Serie A stasera al Ferraris alle 20.45. I padroni di casa vivono un momento nero e cercano insperati punti salvezza, mentre la Dea vuole cancellare subito la pesante sconfitta interna con la Roma.

Shevchenko deve fare i conti con qualche problema fisico, su tutti Cambiaso e Vanheusden. Il primo, già in dubbo con la Lazio, potrebbe farcela anche se resta insidiato da Sabelli, mentre l’ex Inter dovrebbe essere rimpiazzato da Biraschi.

Doppio infortunio importante per Gasperini: non convocati Maehle (frattura della falange distale del secondo dito del piede) e Toloi (fastidio al flessore sinistro). Riecco dunque Demiral in difesa così come l’ex Zappacosta a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

