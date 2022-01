Serie A 2021/2022, Genoa-Spezia: i convocati di Shevchenko

09-01-2022 14:34

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha diramato la lista dei convocati per la partita del Luigi Ferraris contro lo Spezia valida per la 21° giornata di Serie A. Il Genoa è imbattuto contro lo Spezia in Serie A, grazie a due successi (nello scorso campionato) e un pareggio (nella gara d’andata).

Ecco le scelte di Shevchenko:

Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu,

Difensori: Bani, Biraschi, Fares, Ghiglione, Hefti, Masiello, Ostigard, Vanheusden, Vazquez

Centrocampisti: Badelj, Cambiaso, Cassata, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro,

Attaccanti: Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev, Yeboah

