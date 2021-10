Serie A 2021-2022: Genoa-Venezia, le probabili formazioni

30-10-2021 12:07

È solo un punto a dividere in classifica Genoa e Venezia, squadre entrambe alla ricerca di punti per dare consistenza alla propria rincorsa salvezza.

Il Genoa arriva dal pari strappato in extremis nel derby con lo Spezia, una gara che gli uomini di Ballardini proveranno a prendere come punto di riferimento per migliorarsi tra le mura amiche.

Qui i rossoblù punteranno ancora sulla vena di Mattia Destro ma non su quella di Caicedo che dovrebbe accomodarsi in panchina e lasciar spazio a Kallon. Per il resto il tecnico del “Grifone” non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati e probabilmente sceglierà solo all’ultimo il nodo Cambiaso-Biraschi in difesa.

Anche in casa Venezia la situazione non è delle più facili visto che agli infortunati Johnsen e Vacca si è aggiunta la squalifica di Ampadu. Spazio dunque ad Henry davanti mentre a centrocampo Kiyine si gioca una maglia da titolare con Peretz.

Genoa-Venezia, le probabili formazioni.

Genoa (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Destro, Kallon.

Venezia (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Busio, Crnigoj; Aramu; Okereke, Forte.

