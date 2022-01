Serie A 2021/2022, Juventus-Napoli: i convocati di Allegri

06-01-2022 13:45

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato poco fa la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Napoli valida per la 20° giornata di Serie A. Da novembre in avanti la Juventus ha subito solamente due gol in campionato, mantenendo la porta inviolata in sei partite su otto (tutte le vittorie nel parziale) – nel periodo la squadra bianconera è stata quella che ha ottenuto più clean sheet, al pari dell’Inter, ed è stata quella che ha subito meno gol, oltre ad aver registrato il minimo valore

di Expected Goals contro (3.6).

Ecco le scelte di Allegri:

Portieri: Szczesny, Perin, Senko

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro , Cuadrado, Rugani

Centrocampisti: McKennie, Chiesa, Kulusevski, Bentancur, Locatelli, Rabiot

Attaccanti: Bernardeschi, Morata, Kean, Dybala.

OMNISPORT