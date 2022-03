Serie A 2021-2022: Juventus-Salernitana, le probabili formazioni

20-03-2022 09:51

Juventus-Salernitana, gara valevole per la 30esima giornata di Serie A 2021-2022 si disputerà all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle 15, sotto la direzione arbitrale di Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. I bianconeri tornano in campo dopo l’eliminazione dalla Champions avvenuta per mano del Villarreal. E lo farà sicuramente senza Locatelli, positivo al Covid.

A metà campo Allegri deve inventarsi necessariamente qualcosa coi soli Arthur e Rabiot a disposizione: spazio quindi al 4-4-2 con Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce. Là davanti chance per Kean, con Morata probabilmente a riposo. In porta potrebbe giocare Perin. Sponda Salernitana, Nicola proietta Djuric come boa d’attacco, supportato alle sue spalle da Kastanos, Bonazzoli e Perotti.

Juventus-Salernitana, le probabili formazioni.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arhtur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Kean. All. Allegri

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. All.: Nicola.

