Serie A 2021-2022, Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni

27-10-2021 10:43

Bella sfida all’Olimpico questa sera con calcio d’inizio alle ore 20.45 tra Lazio e Fiorentina.

I capitolini devono ritrovare se stessi dopo la pessima figura di Verona. Il poker di Simeone fa ancora male agli uomini di Sarri che cercano riscatto esattamente come avvenuto dopo il tris subito a Bologna. In quel caso i biancocelesti vinsero in casa contro l’Inter 3-1 giocando un buon match.

Dall’altra parte arriva la Fiorentina che nell’ultimo turno di campionato ha schiantato il Cagliari 3-0 al Franchi. Dopo le sconfitte subite in casa contro il Napoli e a Venezia, i viola si sono riscattati tra le mura amiche. Stasera esame importante in una trasferta che non si preannuncia semplice.

Pronte alcune novità per la Lazio, a cominciare dal ritorno di L. Felipe dal 1′. A centrocampo dentro Basic e Cataldi, in porta ballottaggio Reina-Strakosha. Per la Fiorentina c’è ancora Saponara nel tridente con Vlahovic e Gonzalez.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

