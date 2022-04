Serie A 2021/2022, Lazio-Torino: i convocati di Ivan Juric

16-04-2022 14:16

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la gara dell’Olimpico contro la Lazio in programma questa sera alle 20.45. Nelle 17 sfide di Serie A giocate in casa della Lazio nell’era dei tre punti a vittoria, il Torino ha vinto una sola volta (3-1 l’11 dicembre 2017): nove pareggi e sette vittorie biancocelesti completano il quadro.

Ecco le scelte di Juric:

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic



DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima



CENTROCAMPISTI: Garbett (numero di maglia 18), Linetty, Lukic, Pobega, Ricci



ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck

OMNISPORT