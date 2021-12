Serie A 2021-2022, Lazio-Udinese: le probabili formazioni

02-12-2021 09:16

Lazio-Udinese alle ore 20.45 chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A. I padroni di casa devono assolutamente reagire dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus (in casa) e Napoli (al Diego Maradona). Sarri attende l’Udinese di Gotti che nelle ultime tre gare ha vinto in casa contro il Sassuolo, perso a Torino e pareggiato nuovamente tra le mura amiche contro il Genoa.

Classico 4-3-3 per i padroni di casa che in porta vedranno la conferma di Pepe Reina per dirigere le operazioni del quartetto difensivo composto da Lazzari, Patric, Acerbi e Hysaj. A centrocampo Milinkovic Savic e Luis Alberto dovrebbero essere confermati al fianco questa volta di Lucas Leiva, e non di Cataldi. Davanti confermatissimi Immobile e Felipe Andersson con Zaccagni probabili titolare al posto di Pedro.

Tra le fila dell’Udinese confermato il solito terzetto difensivo dinanzi a Silvestri, quello in particolare composto da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo dovrebbero esserci Molina e Udogie sulle fasce per supportare una mediana all’insegna della quantità formata da Walace e Makengo, solo panchina per Arslan. Davanti spazio al trio Pussetto, Beto e Deulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO 4-3-3: Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE 3-4-3: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Beto, Deulofeu.

OMNISPORT