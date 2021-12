Serie A 2021-2022, Milan-Salernitana: le probabili formazioni

04-12-2021 10:45

La 16ª giornata di Serie A si apre con un classico testacoda. Alle 15 a San Siro il Milan secondo a -1 dal Napoli punta al sorpasso almeno momentaneo ospitando la Salernitana ultima in classifica.

I rossoneri dell’ex Stefano Pioli, che sulla panchina dei granata in Serie B nel 2003 iniziò la carriera da allenatore professionista, sono in piena emergenza in particolare in difesa dopo il grave infortunio a Kjer: ancora fuori anche Calabria, ma torna dalla squalfiica Romagnoli. In attacco spazio a Pellegri, con Giroud infortunato e Ibrahimovic tenuto a riposo in vista della Champions League così come Kalulu e Tonali.

Nella Salenritana Ribery parte dalla panchina, in attacco Djuric rileva Simy.

Milan-Salernitana, le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Pellegri. All.: S. Pioli.

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All.: S. Colantuono.

