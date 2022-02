Serie A 2021/2022, pari e patta tra Venezia e Genoa nello scontro salvezza

20-02-2022 17:50

La scontro salvezza tra Venezia e Genoa finisce con un pareggio per 1-1 che a conti fatti non serve a nessuno, anche se a sorridere sono gli arancioverdi che mantengono un buon vantaggio sulla zona retrocessione. Lagunari in vantaggio con Henry, pareggio di Ekuban alla mezzora. Quarta pareggio consecutivo per il Genoa con Blessin in panchina. Gara intensa, equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra. Il Genoa prova fino alla fine e portarsi a casa l’intera posta in palio, per due volte sfiora il colpaccio nel finale, ma di nuovo non riesce ad andare oltre il pari.

Venezia-Genoa: il tabellino

Venezia (3-4-2-1): Romero; Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Crnigoj (46′ Ebuehi, 75′ Ullmann), Ampadu, Cuisance (75′ Tessmann), Haps; Aramu, Nani (64′ Johnsen); Henry (84′ Nsame). All. Zanetti

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez (46′ Ostigard), Cambiaso; Sturaro (61′ Portanova), Badelj, Rovella (61′ Yeboah); Ekuban, Destro (74′ Galdames), Gudmundsson (88′ Melegoni). All. Blessin

Arbitro: Orsato di Schio

Gol: 13′ Henry (V), 30′ Ekuban (G)

Assist: Ceccaroni (V, 1-0), Destro (G, 1-1)

Ammoniti: Vasquez, Caldara, Sturaro, Ampadu

Venezia-Genoa, la cronaca in breve

Succede tutto nel primo tempo della gara. Il Venezia passa in vantaggio al 13′ col gol di Henry: angolo di Aramu, spizzata aerea di Ceccaroni e da un passo l’attaccante non può sbagliare di testa. 1-0 lagunari. Il Genoa però non desiste e alla mezzora pareggia con Ekuban: uno contro uno dello stesso Ekuban contro Caldara, saltato facilmente, e sinistro secco del ghanese alle spalle di Romero. Pareggio del Genoa e partita che non si sbloccherà più da questo punteggio.

OMNISPORT