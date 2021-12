Serie A 2021/2022, Sampdoria-Lazio: le formazioni ufficiali

05-12-2021 17:54

Reduce dalla netta sconfitta contro la Fiorentina, la Sampdoria proverà a riallacciare il filo con la vittoria sfidando la Lazio a Marassi.

Per l’occasione, D’Aversa ha deciso di puntare sull’estro di Gabbiadini al posto di Caputo, mentre Sarri ha optato per far partite dall’inizio Basic e Zaccagni lasciando in panchina Luis Alberto e Felipe Anderson.

Sampdoria-Lazio, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All. D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Sarri.

OMNISPORT