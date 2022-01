Serie A 2021/2022, Sassuolo-Genoa: le probabili formazioni

05-01-2022 14:31

Sfida interessante al Mapei Stadium di Reggio Emilia quella tra Sassuolo e Genoa, due squadre dalle filosofie di gioco e societarie completamente opposte. Il Sassuolo non perde contro il Genoa dal gennaio 2020 in Serie A e ha ottenuto tre successi e un pareggio: nel periodo contro nessuna squadra ha vinto più gare di campionato.

Neroverdi col solito 4-3-3 con il trio delle meraviglie Berardi, Scamacca, Raspadori in attacco. Centrocampo con Harroui che accompagna le rivelazioni Lopez e Frattesi, in cerca di conferme in questa seconda parte di stagione. Djuricic, Obiang, Peluso, Romagna, Traoré indisponibili.

Molte assenze di casa Genoa, come Criscito, Rovella, Maksimovic, Serpe. Spazio in avanti a Pandev e Destro con la linea a cinque di centrocampo che sarà composta da Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova e Cambiaso.

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

OMNISPORT