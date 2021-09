Serie A 2021/2022, Spezia-Milan: i convocati di Stefano Pioli

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha appena diramato la lista dei convocati che prenderà parte alla trasferta ligure contro lo Spezi valida per la sesta giornata di Serie A. Il Milan ha perso solo una delle ultime otto partite contro squadre liguri in campionato (5V, 2N), dopo che nelle precedenti quattro sfide contro queste avversarie i rossoneri erano riusciti ad imporsi solamente in un’occasione (1N, 2P).

Ecco le scelte di Pioli. Tornano Giroud e Calabria. Assenti: Ibrahimovic, Kjaer, Florenzi , Krunic, Messias , Bakayoko, Plizzari:

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

OMNISPORT | 24-09-2021 17:01