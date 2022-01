Serie A 2021-2022, Spezia-Sampdoria: le probabili formazioni

23-01-2022 10:42

Quinto e penultimo derby ligure della stagione in Serie A. Ancora con in palio punti salvezza.

Tutte e tre le squadre della regione sono infatti coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione, ma a stare meglio di tutti è lo Spezia, che con 22 punti cercherà di evitare il sorpasso della nuova Sampdoria di Marco Giampaolo, che la tallona a quota 20 e sarà di scena al “Picco” alle ore 15.

L’ex tecnico di Milan e Torino è tornato sulla panchina blucerchiata dopo tre stagioni per sostituire Roberto D’Aversa ed è subito chiamato a fare punti per non complicare una posizione di classifica già delicata.

Lo Spezia arriva però con il vento in poppa dei successi contro Genoa e Milan, anche se Thiago Motta sarà privo di capitan Maggiore, squalificato.

Tanti assenti anche nella Sampdoria, tra i quali Quagliarella: in attacco Caputo e Gabbiadini.

Spezia-Sampdoria, le probabili formazioni.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All.: Thiago Motta.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All.: M. Giampaolo.

OMNISPORT