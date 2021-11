Serie A 2021/2022, Spezia-Torino: le formazioni ufficiali

06-11-2021 14:41

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPEZIA-TORINO

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Sala, Verde, Gyasi; Nzola. All. Motta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Aina; Linetty, Praet; Belotti. All. Juric

Spezia in campo con il 4-2-3-1, con Nzola prima punta e supportato da Sala, Verde e Gyasi. Interni di centrocampo Kovalenko e Maggiore, mentre Provedel, tra i pali, è difeso da Erlic e Nikolaou, oltre ad Amian e Bastoni. Out Agudelo, Bourabia, Nguiamba, Sena e Sher.

Juric conferma il 3-4-2-1 che vede Belotti e non Sanabria titolare. Dietro di lui Linetty e Praet, in mezzo Rincon e Lukic. Panchina per Verdi. Esterni Ola Aina e Singo, in porta Milinkovic-Savic. Retroguardia a tre composta da Djidji, Bremer e Rodriguez.

