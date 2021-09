Serie A 2021-2022, Torino-Lazio: le probabili formazioni

La quinta giornata della Serie A 2021-2022, prevede un’interessante sfida tra Torino e Lazio , che sarà uno dei due posticipi del giovedì.

Le due squadre scenderano in campo alle 18.30 all'”Olimpico-Grande Torino” per una partita molto più equilibrata rispetto a quanto si sarebbe potuto immaginare dopo le prime battute della stagione. Le due squadre sono infatti separate da appena un punto con la Lazio avanti di una lunghezza (7-6), dopo che nelle prime due giornate i biancocelesti avevano conquistato sei punti contro gli zero dei granata.

Le distanze si sono ridotte nei turni successivi che hanno visto la squadra di Maurizio Sarri conquistare un solo punto, mentre quella di Ivan Juric si è sbloccata facendo bottino pieno contro Salernitana e Sassuolo.

Obiettivo sorpasso, quindi, per il Toro, ma entrambe le squadre dovranno fare i conti con assenze importanti. Toro ancora privo di Belotti , ma anche di Pjaca e Praet. Nella Lazio, che non avrà in panchina Sarri, squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro il Milan, out Zaccagni e in dubbio Lazzari e Leiva, ma non è previsto turnover nonostante domenica alle 18 sia in programma il derby contro la Roma.

Seconda volta da avversari per i fratelli Milinkovic-Savic, già di fronte in un Lazio-Spal 4-1 del 4 novembre 2018, quando Vanja era portiere dei ferraresi.

Torino-Lazio, le probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1) : V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Sanabria. All.: I. Juric.

Lazio (4-3-3) : Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: G. Martusciello.



OMNISPORT | 22-09-2021 11:10