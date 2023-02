Serie A 2022-2023, Atalanta-Lecce: le probabili formazioni

Due squadre con obiettivi diversi, ma tranquille entrambe. Problemi di formazione per entrambi gli allenatori

19-02-2023 09:07

Atalanta-Lecce promette spettacolo perché si affrontano due squadre tranquille, seppure con obiettivi diversi. I bergamaschi sono nel gruppone Champions e arrivano dal 2-0 in casa della Lazio, i salentini a 24 punti al momento non hanno timori di classifica. Problemi di formazione per entrambi gli allenatori nel match delle 12:30. Gasperini recupera Muriel e Maehle, ma perde per squalifica Scalvini e De Roon. Per Hateboer stagione finita, non ce la fa neanche Pulisic. Baroni deve rinunciare a Strefezza e Umtiti, in campo Tuia.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All.: Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Colombo, Banda. All.: Baroni.