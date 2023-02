Serie A 2022-2023, Bologna-Inter: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 le due squadre in campo al Dall'Ara per il primo incontro della domenica del 24° turno di campionato.

26-02-2023 12:14

Tutto pronto al Dall’Ara per il primo incontro della domenica del 24° turno di Serie A. Alle 12:30 Bologna e Inter in campo una contro l’altra. Thiago Motta schiera Orsolini, Ferguson e Soriano alle spalle di Barrow. Un po’ di turnover per Inzaghi, che è senza Skriniar e Dimarco. Titolare a centrocampo Brozovic, in attacco la coppia formata da Lukaku e Lautaro.

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All: Inzaghi.