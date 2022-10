Serie A 2022/2023, Cremonese-Sampdoria: le formazioni ufficiali

24-10-2022 17:51

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Cremonese-Sampdoria, sfida valida per l’11° giornata di Serie A Tim. La Sampdoria è rimasta imbattuta in 11 delle 12 sfide contro la Cremonese in Serie A (6V, 5N), ottenendo sei clean sheet – incluso quello nel confronto più recente del 28 gennaio 1996 (2-0 dei blucerchiati al Ferraris).

Queste le scelte dei due allenatori Alvini e Stankovic:

CREMONESE (5-3-2): Carnesecchi; Sernicola, Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Meitè, Pickel; Okereke; Dessers. All. Alvini

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru; Rincon, Verre; Djuricic, Sabiri, Pussetto; Caputo. All. Stankovic