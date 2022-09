Serie A 2022-2023: Cremonese-Sassuolo, le probabili formazioni

04-09-2022 09:34

All’ora di pranzo va in scena la sfida Cremonese-Sassuolo, valida per la quinta giornata del massimo campionato italiano. Gara importanti per i grigiorossi che, dopo quattro gare, non hanno ancora conquistato un solo punto. In attacco, spazio ancora al duo formato da Dessers e Okerere. In dubbio la presenza dell’ex Sassuolo Chiriches.

Il Sassuolo, perso per infortunio Berardi, si affida al tridente composto da Laurentiè, Pinamonti e Kyriakopoulos. Sarà una “prima” per entrambe visto che Cremonese e Sassuolo non si sono mai affrontate in Serie A.

Cremonese-Sassuolo, le probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Castagnetti, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurentiè, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi