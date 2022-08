Serie A 2022-2023, Empoli-Fiorentina: le probabili formazioni

21-08-2022 09:58

Oggi (18:30) va in scena, al Castellani, Empoli-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di Serie A. I padroni di casa si affidano a Destro in attacco per cercare i primi punti della stagione.

La Fiorentina, reduce dal successo sul Twente in Conference League, punta su Jovic, già in gol all’esordio. 4-3-3 per Italiano che vuole continuare a vincere. Da notare che l’Empoli ha vinto tre dei cinque scontri diretti con la Viola.

Empoli-Fiorentina, probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano