Serie A 2022-2023: Empoli-Monza, le probabili formazioni

15-10-2022 10:15

E’ Empoli-Monza la sida che apre la decima giornata di Serie A 2022-2023: allo stadio “Carlo Castellani” fischio d’inizio alle 15 di oggi, sabato 15 ottobre. La formazione lombarda è, insieme al Napoli, la più in forma del campionato con tre vittorie nelle ultime tre gare (contro Juventus, Sampdoria e Spezia), tutte giunte dopo il cambio di guida tecnica, che ha portato in panchina Raffaele Palladino al posto di Giovanni Stroppa.

Dieci punti per i brianzoli. Di contro, gli 8 del club toscano, squadra con più pareggi (5) di questo campionato e che ancora si rammarica per la vittoria sfumata al 90′ contro il Torino per mano di Sasa Lukic. Queste le probabili formazioni che metteranno in campo i tecnici Alessio Dionisi e Raffaele Palladino nella gara arbitrata da Antonio Rapuano della sezione di Rimini:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. All.: Zanetti.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari.: All. Palladino.