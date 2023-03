Serie A 2022-2023, Fiorentina-Lecce: le probabili formazioni

Forfait dell'ultima ora per Jovetic, colpito da influenza. Non gioca neanche Cabral. Baroni sceglie Colombo e Di Francesco

19-03-2023 14:09

Tra poco in campo al Franchi Fiorentina e Lecce (fischio d’inizio ore 15). I viola devono rinunciare all’ultimo momento a Jovetic, colpito da sindrome influenzale, e non parte dall’inizio neanche Cabral. Gioca titolare Kouame davanti. Alle sue spalle, Italiano sceglie Barak, Saponara e Gonzalez. Baroni, invece, scioglie i due dubbi in attacco dando una maglia da titolare a Di Francesco e Colombo.

Ecco le formazioni ufficiali del Franchi:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Kouame. All. Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.