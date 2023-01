Serie A 2022-2023, Inter-Verona: le probabili formazioni

14-01-2023 08:36

Simone Inzaghi risparmierà gli acciaccati, oggi alle 20:45 a San Siro, in vista della Supercoppa. Niente Verona dunque per Brozovic, Handanovic e Lukaku, che non andranno neanche in panchina. Recupera invece Calhanoglu, probabilmente in campo da subito, con Barella che dovrebbe invece accomodarsi in panchina. Il tecnico scaligero Zaffaroni invece ha un unico dubbio: capire in che condizioni si trova Verdi, uscito malconcio dalla partita contro la Cremonese.

Ecco le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaolo, Tameze, Ilic, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All.: Zaffaroni.