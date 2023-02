Serie A 2022-2023, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Allegri lancia dal 1' il baby Barrenechea, Di Maria ancora al fianco di Vlahovic: tra i granata non c'è Vlasic, Miranchuk e Karamaoh appoggiano Sanabria.

28-02-2023 20:20

Allegri punta su un Angel Di Maria formato europeo per mantenere il predominio stracittadino: sarà l’argentino, che le voci danno intenzionato al rinnovo di contratto, a rifinire per Dusan Vlahovic e a garantire bellezza; a metà campo gioca il giovane Barrenechea, che sarà il regista affiancato da Fagioli e Adrien Rabiot. Ivan Juric, che avrebbe cominciato il derby avanti in classifica non fosse inciampato nella Cremonese al Grande Torino, deve rinunciare a Nico Vlasic: tocca al terzetto Miranchuk-Karamoh-Sanabria attentare alla tenuta dei brasiliani Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Queste le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1) – Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Radonjic, Gineitis, N’Guessan Cauneman. Allenatore: Ivan Juric.

Si comincia alle 20,45: fischia il Sig. Chiffi di Padova.