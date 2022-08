Serie A 2022-2023: Lecce-Empoli, le probabili formazioni

28-08-2022 10:26

Una delle due partite che chiudono la terza giornata di Serie A si gioca stasera alle 20,45 allo Stadio Via del Mare tra Lecce ed Empoli.

Probabile che Baroni faccia esordire come centrale difensivo il nuovo arrivato Pongracic, affiancato da Baschirotto favorito su Tuia. Gli altri ballottaggi vedono nettamente favoriti Gonzalez su Helgeson e Di Francesco su Banda.

Zanetti, che sarà sostituito in panchina da Bertolini, non avrà Luperto, espulso contro la Fiorentina, quindi la coppia di centrali difensivi sarà Ismajli-De Winter. Indisponibile Cambiaghi, fermo un mese per uno stiramento. Ballottaggi: Henderson favorito su Haas, Lammers su Satriano.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.