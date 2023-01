Serie A 2022/2023, Lecce-Milan: le formazioni ufficiali

14-01-2023 17:01

Tutto pronto al Via del Mare per l’atteso anticipo del sabato alle 18 fra Lecce e Milan, match valido per la penultima giornata d’andata del campionato di Serie A. Baroni punta su Colombo, supportato da Strefezza e Di Francesco. Pioli sceglie Pobega al posto dello squalificato Tonali, con Brahim Diaz ancora alle spalle di Giroud. Panchina per De Ketelaere.

Formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blind, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All: Baroni.

Milan (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli.