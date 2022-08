Serie A 2022-2023: Milan-Bologna, le probabili formazioni

27-08-2022 10:27

Milan-Bologna, gara valevole per la 3a giornata di Serie A 2022-2023, si disputerà questa sera alle 20,45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, sulla trequarti, è intenzionato a schierare De Ketelaere sulla trequarti, che verrà completata da Messias a destra e Leão a sinistra. Là davanti, dal 1′, spazio a Olivier Girourd. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic manda in campo Barrow alle spalle della boa Arnutovic. Kasius e Cambiaso lungo le corsie.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic.