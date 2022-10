Serie A 2022-2023, Monza-Spezia: le probabili formazioni

09-10-2022 09:04

Sfida salvezza o trampolino per guardare più in alto? Partite con obiettivi più ambiziosi rispetto alla permanenza in Serie A, imposti dalle rispettive proprietà, Monza e Spezia si trovano ad affrontarsi alle 15 all’U-Power Stadium dopo quasi un quarto di campionato con pochi punti e momenti di forma opposti.

I brianzoli, quart’ultimi con 7 punti, si sono rilanciati dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino cogliendo le prime due vittorie in A della propria storia contro Juventus e Sampdoria, mentre i liguri di Gotti, a quota 8, hanno perso tre delle ultime cinque partite.

Monza ancora senza Petagna, Palladino conferma la formazione di Genova. Tra gli ospiti, reduci dalla goleada subita a Roma contro la Lazio, Kovalenko non recupera e fiducia in mediana ad Ellertson, mentre in difesa torna Kiwior.

Monza-Spezia, le probabili formazioni.

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. All.: R. Palladino.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All.: L. Gotti.