Serie A 2022-2023, Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

Manca Lozano e Spalletti lo sostituisce con Politano, Gasperini recupera Zapata con Ederson che sostituisce Koopmeiners

11-03-2023 08:43

Seconda partita consecutiva al Maradona per il Napoli, oggi alle 18, contro l’Atalanta. Gli azzurri di Luciano Spalletti vogliono riprendere la marcia dopo lo 0-1 con la Lazio. Politano prende il posto di Lozano nel tridente. In casa bergamasca, Muriel e Zapata vanno in panchina, Ederson gioca al posto dell’infortunato Koopmeiners.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Maehle; Ederson; Hojlund, Lookman. All.: Gasperini.