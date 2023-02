Serie A 2022-2023, Salernitana-Lazio: le probabili formazioni

Esordio per Paulo Sousa sulla panchina campana, non ce la fa Dia. Sarri, invece, perde lo squalificato Zaccagni

19-02-2023 09:23

C’è molta attesa all’Arechi per vedere la prima di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana contro la Lazio. Che modulo adotterà il tecnico portoghese? Daniliuc è favorito per sostituire Troost-Ekong, deve dare forfait Dia. Sarri perde per squalifica Zaccagni, Patric prende il posto dell’infortunato Romagnoli. Basic e Gila sulla rampa di lancio in caso di problemi per Milinkovic-Savic e Casale.

Vediamo le probabili formazioni di oggi alle 15:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Sambia, Bronn, Daniliuc, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Bonazzoli; Piatek. All.: Paulo Sousa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.