Serie A 2022-2023, Salernitana-Milan: le probabili formazioni

04-01-2023 08:53

La Serie A ricomincia, dopo la lunghissima pausa per i Mondiali in Qatar, dalla sedicesima giornata e da due lunch match. Uno di questi, con fischio d’inizio alle 12.30, è Salernitana-Milan. Tantissima curiosità, tra i granata campani di Davide Nicola, per l’esordio in porta dell’estroso estremo difensore messicano Guillermo Ochoa. Tra i rossoneri di Stefano Pioli, invece, Calabria al rientro coi vicecampioni del mondo Giroud e Theo Hernandez verso una maglia da titolare. Ecco, ora, qui di seguito, le probabili formazioni del match dell'”Arechi”:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, L. Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All.: Pioli.